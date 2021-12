Sanremo: il sindaco Biancheri raduna le truppe sulle partite RT, Rivieracqua e sanità: “C’è bisogno di tutti, ma se arrivano ordini di scuderia e si fanno passi indietro…” (Video)

Il primo consiglio comunale di Sanremo post elezioni provinciali è stato anche occasione per fare il punto su una serie di partite cruciali sulle quali il sindaco Alberto Biancheri non sembra intenzionato a gettare la spugna.

Riviera Trasporti, Rivieracqua e il punto nascite dell’ospedale ‘Borea’ sono temi cruciali che animeranno la narrazione politica di zona nei prossimi mesi in un sempre più acceso braccio di ferro a tre da Sanremo a Genova passando per Imperia con la sua nuova amministrazione provinciale guidata da Claudio Scajola.

Dopo aver ringraziato chi lo ha sostenuto, Biancheri è entrato nel merito dei temi caldi, partendo da Rivieracqua: “Sono rimasto colpito dall’ultima conferenza dei sindaci, non dobbiamo mettere a rischio Rivieracqua considerata la nuova situazione e le cose che si stanno mettendo a posto. Possiamo valutare se la società può diventare al 100% pubblica? Con un mutuo da 1,5 milioni per 20 anni possiamo accedere a 25 milioni e questo può permetterci di aprire una nuova parentesi nel corso della società e fare altre analisi. Nel piano economico saranno pagati al 100% i creditori, si poteva valutare con loro se abbassare leggermente questa soglia per mantenere la società pubblica. Ci sono le soglie per fare dei ragionamenti e tornare indietro. Molti sindaci non si sono espressi, ma chi si è espresso ha dato un diniego e anche il commissario Checcucci è stata molto rigida su questo aspetto. Da parte nostra abbiamo fatto un passo importante, mi auguro che all’inizio del 2022 ci siano ancora delle possibilità per questo discorso”.

Altro capitolo cruciale sarà il punto nascite del ‘Borea’, attualmente ancora chiuso a favore dell’unico presente in provincia all’ospedale di Imperia. “Inizialmente è stato un discorso tecnico con la razionalizzazione, poi si è capovolto in un discorso politico con una raccolta di firme a Imperia - ha dichiarato Biancheri - il sindaco può fare la voce grossa, ma ora diventa un discorso politico. Se poi arrivano ordini di scuderia e si fanno passi indietro allora mi trovo in difficoltà”.

“Per le prossime battaglie su partecipate e grandi temi, se c’è intenzione di lavorare insieme, c’è bisogno di tutte le parti politiche - ha concluso il sindaco - abbiamo bisogno di tutti e la battaglia la portiamo avanti sino in fondo al di là delle varie alzate di scudi da parte di altri. Per Riviera Trasporti, Rivieracqua e sanità c’è bisogno di un lavoro da parte di tutte le forze politiche per portarli avanti fino in fondo perché altrimenti ci troviamo come ci siamo trovati ora con le elezioni provinciali”.