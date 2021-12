Punto nascite a Sanremo, Fratelli d’Italia: “Sosteniamo il suo ritorno e di altri reparti non appena sarà cessata emergenza covid”

“Avevamo già espresso in passato il nostro favore del ritorno del punto nascite presso il nosocomio sanremese”. Ad intervenire sull’argomento è il dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia Sanremo che spiega: “L’Assessore alla sanità durante un incontro, in consiglio comunale a Sanremo, aveva assicurato che il punto nascite sarebbe ritornato a Sanremo, notizia confermata anche dai vertici Asl1. Il ritorno previsto ad aprile del 2022 a lavori di ristrutturazione terminati. A seguito delle notizie giornalistiche apparse non ci è dato sapere se ci siano stati cambiamenti alla già prevista programmazione, i lavori di ristrutturazione peraltro continuano secondo i tempi previsti, molto alacremente”.



“Sarà nostra premura seguire tutti gli step verso il recupero delle attività sanitarie del presidio sanremese con la consapevolezza che l'obiettivo di recuperare il nostro ospedale resta una nostra priorità. Fratelli d'Italia vigilerà affinché le promesse si trasformino in realtà non appena sarà cessata anche l'emergenza covid”.