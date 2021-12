Coronavirus: dopo le code per fare il tampone il sito dei 'referti on line' regionale va in tilt

Migliaia e migliaia di tamponi ogni giorno e, nelle ultime settimane tutti i ‘Drive through’ della Liguria hanno dovuto registrare code e problemi di ogni tipo, compresa la nostra provincia.

Ora, anche se le code non si sono alleviate del tutto, il problema si sposta on line, dove chi ha fatto il tampone è in attesa di scoprire se è positivo o meno al Covid.

Questa mattina, per cause ancora da verificare, il sito è andato in tilt e, come si può vedere dalla foto, non è disponibile. Ci si augura che i tecnici regionali possano intervenire al più presto per evitare l’inconveniente.