Coronavirus: crescono ancora i contagi (255 in provincia) e il tasso di positività (20%), calano i ricoveri

Anche oggi numeri in netto rialzo con il picco del tasso di positività ma come unico dato positivo il lieve calo dei ricoverati. Da evidenziare che, dopo tanti giorni la nostra è la provincia che fa segnare il minor numero di nuovi contagi rispetto alle altre della regione.

Sono infatti 1.634 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 8.111 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 13.225 antigenici rapidi), uno ogni 4,96 pari al 20,14%.

Nella nostra provincia sono stati 255 i nuovi contagi, rispetto ai 297 del savonese, i 748 di Genova e i 301 di Spezia. Come detto lieve calo dei ricoveri mentre registriamo quattro morti, tra cui una donna di 67 anni all’ospedale di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 1.976.219 (+8.111)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.518.831 (+13.225)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 144.859 (+1.634)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.893 (+709)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.193 (+55)

Savona 2.431 (+27)

Genova 6.407 (+384)

La Spezia 2.197 (+185)

Residenti fuori regione o estero 175 (+5)

Altro o in fase di verifica 490 (+63)

Totale 14.893 (+709)

Ospedalizzati: 543 (-6); 38 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 131 (-1); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (-5); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 75 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 94 (-3); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-4); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (+5); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 40 (+5); 4 (+1) in terapia intensiva

*26 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 11.608 (+634)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 125.395 (+921)

Deceduti: 4.571 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 959 (-43)

Asl 2 - 1.611 (+71)

Asl 3 - 5.062 (+454)

Asl 4 - 942 (+12)

Asl 5 - 1.883 (+109)

Totale - 10.457 (+603)

Dati vaccinazioni 29/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.856.992

Somministrati: 2.801.940

Percentuale: 98%