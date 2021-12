Sanremese, arrivano Devis Nossa e Lorenzo Cinque: i biancoazzurri battono due colpi di mercato

Il club matuziano batte due colpi di mercato:

"La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2021-2022 del difensore Devis Nossa e dell’attaccante Lorenzo Cinque. Si tratta di due elementi di esperienza e di assoluto spessore che vanno a rinforzare ulteriormente l’organico di mister Andreoletti.

Nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 7 febbraio 1985, 1.85 per 80 kg, Nossa è un centrale difensivo di sicuro affidamento che vanta in carriera oltre 400 presenze tra i professionisti. Nella prima parte della stagione ha militato nella Folgore Caratese. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vestito le maglie di Vicenza, Pavia, Acireale, San Marino, Pro Patria, Manfredonia, Barletta, Entella, Lumezzane, Como, Pistoiese, Albissola, Rende e Picerno.

Nato a Roma il 21 agosto 1991, 1.83 per 77 kg, Lorenzo Cinque è una punta centrale molto tecnica. Cresciuto nella primavera della Lazio, ha giocato in C con Mantova, Casale e Chieti, in B in Svizzera con il Servette e in D con San Severo, Potenza, Trastevere, Madrepietra Daunia, San Marino, Santarcangelo, Clodiense, Latte Dolce, Cerignola e Breno. Ha totalizzato 50 reti in 184 presenze.

Nossa e Cinque sono arrivati ieri sera in città per la firma del contratto e da oggi si sono aggregati al gruppo. I due colpi in entrata sono la conferma delle ambizioni del club matuziano che anche nel 2022 vuole continuare ad essere protagonista, cercando di tenere vivo il più possibile il campionato nelle zone alte della classifica."

Lorenzo Cinque rinforza il reparto offensivo dopo gli addii di Orefice e di Nicola Ferrari vicino all'accordo con il Giugliano. In questa stagione ha trovato poco spazio nel Breno.