Taggia: ripristino in tempi record dopo gli atti vandalici, aprirà il 31 dicembre il nuovo 'Drive' per i tamponi

Nonostante gli atti vandalici messi a segno nella notte tra Natale e Santo Stefano, l’Asl 1 Imperiese è riuscita a svolgere i lavori necessari e, quindi, aprirà entro la fine dell’anno il ‘Drive through’ di Taggia, vicino alla stazione ferroviaria.

Dopodomani, il 31 dicembre sarà aperto e operativo il centro tamponi, nel luogo che per diversi mesi ha ospitato, con la stessa formula del ‘drive’ i vaccini. Per l’ultima giornata dell’anno gli ingressi saranno contingentati secondo le iniziali del cognome.

In questo modo:

A-DEL, dalle 8 alle 9,30;

DEM-MOR, dalle 9,30 alle 11;

MOS-Z, dalle 11 alle 12.

Il ‘Drive through’ di via al Mare a Bussana (all’interno del parcheggio di Amaie Energia) rimarrà aperto ancora oggi e domani e poi lascerà al nuovo sito di Taggia. Una scelta obbligata per Asl 1 Imperiese, dopo la frana sotto la strada di Bussana che, nei giorni scorsi ha costretto il Comune ha chiudere la via, poco prima dell’ingresso al ‘drive’.