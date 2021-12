Calcio: a Pian di Poma con Caligaris, il corso d’aggiornamento per gli allenatori imperiesi

Si è svolto la settimana prima di natale il corso di aggiornamento per i Mister della provincia di Imperia. Opportunità creata dall’Associazione Allenatori della sezione di Imperia presso le strutture di Pian di Poma e Club House Sanremo Rugby. Le lezione sul campo ha avuto un relatore d’eccezione: Armando Caligaris, Responsabile dell’Area Motoria della Cantera Rossoblu da oltre 10 anni e Relatore di corsi Uefa (Metologia).

Continua il lavoro della sezione di Imperia con l’intento di aggiornare i propri allenatori. “Grande giornata di campo e di confronto per noi tecnici che vogliamo crescere e migliorare – spiega lo stesso Stragapede – aver avuto la possibilità di vedere lavorare sul campo un mostro sacro della metodologia come Caligaris per noi è motivo di orgoglio. Ottima la riuscita della seduta di allenamento grazie alla qualità della leva 2007 e 2008 della Società bianco-azzurra. Ringraziamo il GENOA CFC per la concessione del Caligaris, la SANREMESE CALCIO per il campo e i ragazzi avuti a disposizione e il SANREMO RUGBY per la parte teorica svolta dopo la seduta di campo”.