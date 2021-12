Per festeggiare il Nuovo Anno un menù paradisiaco e non solo al Victory Morgana Bay di Sanremo!

Al Victory Morgana Bay di Sanremo si aprono le porte del Paradiso di Dante. Il famoso e rinomato locale tra i due porti della Città dei Fiori accompagnerà i suoi ospiti nella notte più magica dell’anno con un emozionante omaggio dedicato al 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

Tra musica, danza e soprattutto buon cibo, l’elegante locale affacciato sul mare di Sanremo farà rivivere le suggestioni del capolavoro dantesco. Un invito a uscire e, attraverso la sua cupola che riproduce la volta celeste, a “riveder le stelle”, come il sommo poeta salutò l’Inferno della Commedia per ricominciare il suo viaggio verso il Paradiso attraverso il Purgatorio.

Intitolato New Year’s Eve 2022 - Let’s Celebrate Magic Paradise, l’evento di Capodanno del Victory prevede un raffinato menù degustazione a cura dello Chef Andrea Tucci e dalla sua brigata di cucina che sarà servito dalle 20.00 alle 00.30.

All’ingresso la clientela sarà accolta da red carpet, photocall e drink di benvenuto con flute di champagne Pommery. La musica sarà curata da Labirinto Royal live band di Piero Vallero e l’animazione sarà affidata all’agenzia di spettacolo Visionair Events di Newil. Un susseguirsi di emozioni e di spettacoli con ballerini, performers, acrobati accompagnati da musicisti di calibro internazionale.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa sul green pass rafforzato.

L’ingresso sarà contingentato, a numero chiuso, con consumazione o tavolo prenotato e per accedere sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass. E’ attivo il servizio prevendita fino a esaurimento posti. Per la notte più spettacolare dell’anno, l’animazione sarà a cura di Visionair Events (agenzia di spettacolo che firma gli show degli eventi e dei clubs più prestigiosi del globo (Emirati Arabi, Monaco, Londra e in tutto il mondo); musica del dj resident Stefano Riva evocal show di Andreino Voice. Si ricorda che è previsto un dress code glamour ed elegante e che l’ingresso è riservato ai maggiori di 21 anni.

Se invece desideri solo brindare, ingresso prima di mezzanotte con spettacolo Live Music& Show, bottiglia di Champagne Pommery a 400 € per un massimo di 5 persone, solo posti a sedere.

E per chi deciderà di trascorrere l'evento in casa il Victory Morgana Bay “Viene a casa tua”. E’ sempre disponibile il servizio di consegna a domicilio e di asporto.

I dettagli qui:

https://victorymorganabay.<wbr></wbr>menu/capodanno2022/

https://victorymorganabay.<wbr></wbr>menu/capodanno-2022-delivery-<wbr></wbr>take-away/

Per info e contatti reservations@<wbr></wbr>victorymorganabay.it 0184-591620