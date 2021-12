La pianista bordigotta Veronica Rudian ha inaugurato il 34° concorso 'Città di Albenga': “Buona musica a tutti i partecipanti” (Foto e Video)

Una pioggia di note ed emozioni ieri sera all’Auditorium San Carlo per l’inaugurazione del 34° Concorso Pianistico Città di Albenga, dove a esibirsi è stata la pianista produttrice e poetessa ligure Veronica Rudian.

“Quest'anno il Concorso Pianistico si apre con il concerto di una straordinaria musicista ligure che ha deciso di iniziare il tour che la porterà in giro per tutto il Paese proprio da Albenga. Veronica Rudian trasporta il pubblico tra le emozioni che solo le note del pianoforte sanno regalare – ha affermato il sindaco della città delle torri Riccardo Tomatis nel presentare l’artista -. Albenga si riconferma punto di riferimento nel panorama musicale pianistico non solo della Liguria ma di tutta Italia e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione”.

La sua musica è una miscela di stili che raccontano il suo mondo interiore, i sentimenti e le visioni, attraverso composizioni “new age” dove la forza degli elementi naturali si sentono anche con il cuore. Brani che sanno di vento, di aria, ma soprattutto di frizzante acqua di mare, che hanno incantato e trasportato il pubblico in un mondo magico di bellezza e positività.

Con l’inaugurazione del 34° Concorso Pianistico Città di Albenga è ufficialmente partito il suo tour “Luce”, che dà il nome anche al suo ultimo disco: un album composto da 10 brani, che comprende anche le musiche di un cortometraggio, tratto dal libro “A un passo dal Cuore”, che sarà in concorso ai David, l’anno prossimo. Un disco intimo, con un brano, “Skyline”, dedicato alla nonna tanto amata, purtroppo scomparsa due anni fa. “Con i miei brani esprimo i sentimenti che provo. Non ho mai sentito il bisogno di avere un diario, neanche da bambina, proprio perché ho sempre messo in musica le mie emozioni. Le mie note al posto delle parole – racconta la musicista ai microfoni di Savonanews -. Esprimo la felicità, talvolta anche la malinconia e la speranza. Come nel caso di ‘Skyline’, il brano che ho dedicato a mia nonna, che mi manca molto. Una persona speciale, che mi ha sempre sostenuta. So che in qualche modo è presente e che un giorno potremo riabbracciarci”.

“Ho sempre amato il pianoforte – spiega - fin da quando, a soli 3 anni, mi regalarono una tastierina giocattolo. I miei genitori un giorno notarono che a orecchio, ascoltando una canzone degli 883, dalla mia stanza cominciai a suonarla in modo naturale”. Probabilmente, le note erano già dentro di lei e aspettavano solo l’occasione di venire fuori. Da quel momento, niente e nessuno ha potuto arginare quella passione manifestata dalla piccola Rudian.

La pianista, nata a Bordighera, ha inframezzato il concerto con piccole e timide parentesi discorsive: “L’ispirazione arriva dall’osservazione del mare, il suono delle onde mi travolge, portandomi le note in testa. Anche i sogni mi regalano intuizioni improvvise, perché la notte è un momento magico: il mio momento. La notte è silenziosa e la musica ha un suono diverso; perciò, la melodia che mi frulla in testa, diventa più chiara e magica. Medito tanto e sogno ancora di più. La mia più grande soddisfazione? Nel 2013 ho suonato con con Donnie Herron, polistrumentista della band di Bob Dylan, Tennessee e Italia. Un’esperienza meravigliosa, una grandissima soddisfazione - ha raccontato con orgoglio e ha concluso – Auguro tanta buona musica a tutti i partecipanti del concorso”.

L’opportunità di averla nella “città delle torri e della fionda”, come direbbe Gino Rapa, non è sfuggita ai Fieui di Caruggi, che le hanno riservato il posto, insieme ad altri "big", per una piastrella che l’artista ha firmato ieri, subito dopo le prove.