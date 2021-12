Diano Marina: annullati gli eventi al chiuso tra dicembre e gennaio per il Museo

A causa delle condizioni dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha annullato gli eventi natalizi al chiuso programmati tra dicembre e gennaio. Rimane confermato, invece, l'appuntamento previsto sabato 8 gennaio, a partire dalle ore 15, "I luoghi di Diano Marina".

"Si tratta di una visita guidata alla riscoperta dei luoghi chiave e dei monumenti della città che si svolgerà all’aperto con inizio nel giardino del Palazzo del Parco. - spiegano dal Museo Civico - La prenotazione per la visita guidata è gradita. La giornata è organizzata in collaborazione l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. Il Museo e la Biblioteca proseguono invece la loro regolare attività di apertura al pubblico garantendo l’osservazione delle norme vigenti in materia di prevenzione anti-Covid".