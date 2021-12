Con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo una serie di possibilità per partecipare a '40 giorni per la vita'

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo organizza ’40 giorni per la vita’, una iniziativa che ha l'obiettivo di coinvolgere tutta la Diocesi e tutti coloro che in Italia vorranno unirsi in una grande preghiera in difesa della vita nascente e in momenti di sensibilizzazione.

Diversi i modi per partecipare. Ci sarà un libretto in cui ogni giorno dell'iniziativa, si troverà un'intenzione di preghiera, una pagina con un brano tratto dalla Sacra Scrittura o dal Magistero recente e una preghiera. Verrà proposto di prendere del tempo durante la giornata per meditare e una pagina per offrire un momento di preghiera (una decina del Rosario, una visita eucaristica, una preghiera spontanea...) per l'intenzione proposta. La domenica si troveranno le catechesi e le tematiche che faranno da filo conduttore per la settimana.

Il Vescovo, salvo imprevisti, celebrerà la Santa Messa ogni giorno in una parrocchia diversa del territorio diocesano espressamente per l'intenzione della difesa della vita. Previste anche le ‘Veglie di preghiera’: ne sono in programma quattro e si svolgeranno in luoghi diversi della diocesi. Ci saranno anche due serate di testimonianza da parte di persone che dedicano i loro talenti e le loro energie per la difesa della vita. Partecipando alle veglie e alle testimonianze si potrà acquistare materiale e libri per approfondire l'argomento pro-vita.