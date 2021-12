Sanremo: Natale e Santo Stefano al Pronto Soccorso, il 30% dei pazienti avevano sintomi da Covid

E’ stato un Natale e Santo Stefano con accessi regolari al Pronto Soccorso di Sanremo con il 30% dei pazienti arrivati che riportavano sintomi Covid o presunti tali. La conferma arriva dal responsabile del reparto di primo soccorso, Giancarlo Abregal, al termine delle 72 ore tra la vigilia di Natale e degli altri due giorni festivi appena trascorsi.

Si tratta di numeri legati al Coronavirus decisamente più alti dell’anno scorso nel periodo natalizio, visto che il picco del 2020 si era registrato a fine novembre, mentre oggi ci ritroviamo con casi superiori anche in funzione delle aperture dei locali e non solo, che lo scorso anno non c’era. Al momento non si registra una diffusione della variante Omicron nella nostra provincia, il cui picco deve ancora arrivare.

Il Dottor Abregal conferma l’importanza di due fatto per garantire chiunque: “E’ fondamentale che, oltre al vaccino, la gente non si riunisca in feste di vario genere, fino al termine delle vacanze. Non diciamo di non avere momenti conviviali ma che questi non siano conditi da eccessi e, se possibile, di arrivarci con il tampone anche se si è vaccinati. Si tratta di un meccanismo doppio che può consentire alla gente di uscire, anche se ovviamente raccomandiamo a tutti al massima attenzione e prudenza”.

Purtroppo anche nell’ultimo weekend si sono registrati ingressi di pazienti colpiti da Covid che erano vaccinati, anche se la maggior parte di loro presentava sintomi blandi. Nel giorno di Natale gli ingressi in Pronto Soccorso sono stati 46, dei quali una quindicina tra malati Covid e presunti tali. Situazione analoga a Santo Stefano con 53 pazienti arrivati, dei quali sempre circa 15 Covid.

I casi gravi di quest’anno sono superiori a quelli dell’anno scorso, anche se ovviamente nel 2020 si viveva un momento in cui i locali erano chiusi ed era in atto il lockdown. I medici del pronto soccorso matuziano non si aspettavano un’ondata così importante e c’è ovviamente un po’ di preoccupazione per il futuro, soprattutto per il prossimo anno.

Non è da escludere che si possa pensare al Covid come una malattia come le altre anche se serviranno maggiori strutture ospedaliere e più personale sanitario. Non dimentichiamoci, infatti, che il Covid ha ridotto molto la gestione delle altre malattie mentre pure i tempi dei pronto soccorso hanno allungato i tempi.

Intanto è stato chiuso un altro piano del padiglione ‘Castillo’ per farlo diventare interamente a disposizione dei pazienti Covid mentre all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo rimangono solo due reparti aperti, quello di di Unità Coronarica e di Ortopedia. Secondo i ben informati la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente e, quindi, ci attende un Capodanno molto difficile.

Senza dimenticare che, a Sanremo si sta pensando anche al Festival. Una edizione che si cercherà di riportare ai vecchi fasti, dopo quella da ‘lockdown’ del 2021. Ma non sarà facile, visto che la kermesse canora matuziana, quella dei tempi belli, vive esclusivamente di manifestazioni collaterali, appuntamenti serali nei locali e proprio di assembramenti, ovvero quello che si dovrebbe evitare.