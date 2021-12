"La Grande Casa di Giz" apre ad Arma di Taggia: il presidente "Siamo a disposizione del territorio e delle famiglie"

"Siamo operativi ora siamo a disposizione del territorio". È il messaggio lanciato da Mino Casagrande, presidente della neonata associazione di Taggia, 'La Casa Grande di Giz'. "La sede di via Flora 6 ad Arma di Taggia è pronta ad accogliere e inoltre disponiamo già di una base economica per iniziare qualche trattamento di sostegno" - aggiunge.

Questa nuova realtà di aiuto è nata su precisa volontà di Mino Casagrande, di realizzare per il suo nipotino Giacomo Zunino, in arte “Giz”, qualcosa che in prospettiva, gli rimanesse di concreto. Così l'idea è stata di pensare a qualcosa che andasse incontro alle famiglie che si fossero trovate ad affrontare problemi della prima infanzia di carattere psichico (ritardo cognitivo) e non solo. Da qui l'idea della 'Casa'.

Nei giorni scorsi Casagrande, insieme al vicepresidente Daniele Lanza, ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il vicesindaco Espedito Longobardi, l'assessore ai servizi sociali Maurizio Negroni e all'istruzione Barbara Dumarte. Erano presenti anche i rappresentanti della Scuola e gli amici della “Casa Grande di Giz.

"Dopo la presentazione del progetto a Villa Boselli abbiamo iniziato a muovere i primi passi. - sottolinea Casagrande - Sia il Comune che la Scuola hanno dimostrato il loro sincero interesse e la loro partecipazione a questa nostra iniziativa, che vuole andare ad intercettare quella fascia di bimbi che, per qualsiasi tipo di difficoltà delle famiglie, organizzativa, economica, rimangono esclusi dalle cure di cui potrebbero aver bisogno e che spesso richiederebbero interventi in tempi brevi".



"Senz'altro la Scuola dal nido, alla scuola dell'infanzia e alla primaria, può essere un veicolo importante. Su questo, l'Associazione si è attivata per proporre un progetto di coinvolgimento del personale didattico. - aggiunge - Martedì scorso la nostra proposta di collaborazione è stata presentata al Collegio dei Docenti della Scuola Primaria di Taggia".

"Ci promuoviamo anche con volantini presso le Farmacie e gli studi Medici ma considerando il bacino di utenza, ci aspettiamo molto anche dal semplice 'passa parola'. Nel formulare gli auguri per un 2022 sereno, 'La Casa Grande di Giz' conta sull'aiuto e sul cuore di tantissimi amici per riuscire a realizzare tutti i suoi ambiziosi obiettivi" - conclude il presidente Mino Casagrande.