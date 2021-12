Taggia: lettrice chiede intervento della Polizia Locale, "Troppe persone girano senza mascherina"

Una lettrice Claudia Faustini lamenta il mancati rispetto delle misure anti Covid a Taggia e chiede maggiori controlli da parte della Polizia Locale.

"La situazione dei contagi sta peggiorando nella nostra provincia, tanto che presto c'è il rischio di passare in zona rossa eppure nel mio comune, Taggia, non ho visto controlli. Molti girano senza mascherina pur essendo obbligatoria anche all'aperto, naturalmente forti del fatto che intanto nessuno li sanzionerà. Capisco le difficoltà ma mi piacerebbe vedere per strada qualche vigile in più".