Sanremo: per il 2022 rimarranno invariate le tariffe della Tari

Il consiglio comunale di Sanremo ha approvato le tariffe Tari 2022, con relativa fissazione delle scadenze di versamento. La pratica è stata illustrata dall’assessore all’amministrazione finanziaria Massimo Rossano. “Questo è il primo passo verso il bilancio di previsione – ha detto– Le tariffe 2022 rimangono invariate rispetto al 2021. Manteniamo, pur con difficoltà, anche quelle che sono le modalità di pagamento, con le tre date differite del 31 dicembre, 31 gennaio e 28 febbraio. In provincia, Sanremo si è sempre contraddistinto come Comune vicino ai propri contribuenti“.

“In un momento in cui tutto aumenta, vedere che a Sanremo le tariffe rimangono invariate è già positivo – è intervenuto il consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli – Vorrei che però, invece di discutere su un +1% o un -1%, si ripensassero in maniera un po’ più organica. Ci sono talvolta alcuni squilibri, come per esempio i circoli o le discoteche, il casinò, i ristoranti od i negozi di ortofrutta. Bisognerebbe infatti iniziare, insieme alle associazioni di categoria e le rappresentanze di inquilini, a riconsiderare le cifre“.