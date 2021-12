Diano Marina, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione: l'esercizio 2022 ammonta a 20 milioni di euro

Il Bilancio di previsione, preceduto dall'approvazione delle note di aggiornamento al Dup, sono il piatti forte del consiglio comunale di fine anno a Diano Marina che proponeva all’ordine del giorno ben 17 punti.

Entrambe le pratiche sono state illustrate dall'assessore al Bilancio Luca Spandre. "Quest'anno -ha detto Spandre - il bilancio di previsione viene portato in approvazione entro la fine dell'anno con tutte le conseguenze positive che ne conseguono, evitando l'esercizio in dodicesimi. Le entrate ammontano a 20milioni, 232mila e 152 euro che pareggiano con le uscite".

"Le scelte dell'amministrazione ci vedono perplessi -ha detto il capogruppo di "Diano Domani' Francesco Parrella - il bilancio diminuisce di 10milioni di euro e vede un calo in tanti aspetti, con posti che sono a zero, per esempio lo sport che passa da 189mila euro a zero, tutela della salute, politiche del lavoro e formazione professionale, relazioni internazionali e altre poste che scendono, dimezzata la cultura, assetto del territorio, tutela ambientale, 3 milioni per i rifiuti a fronte degli scarsi risultati in tema di raccolta differenziata, traporti e viabilità, infanzia, asilo nido. Disabilità zero di stanziamento, interventi per le famiglie zero, associazionismo zero a fronte dell'aumento delle tasse e della pressione fiscale. Siamo nettamente contrari ". Il Biancio è stato approvato con il voto di astensione (a sorpresa) del gruppo di opposizione 'Lista Civica Diano Marina' formato da Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi e quello contrario di "Diano Domani' formato da Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

"Ci sono a Diano Marina 81 residenti in meno -ha sottolineato a proposito del Documento unico di programmazione - il capogruppo di Diano Domani Francesco Parrella -sono diminuite le attività commerciali, sono a zero le aziende agricole, anche idem per quanto riguarda il numero di dipendenti comunali, come aumenta fino a 4 milioni in 3 anni lo stato di indebitamento dell'Ente". Il Dup è stato approvato, invece, con l'astensione delle opposizioni.

In precedenza il sindaco Cristiano Za Garibaldi aveva proposto il rinnovo della convenzione con Arte per la gestione degli immobili di edilizia popolare già in vigore da 3 anni, pratica approvata a maggioranza con l’astensione dei 4 consiglieri di opposizione per rilievi di carattere formale evidenziati da Marcello Bellacicco (Lista civica Diano Marina ) e da Francesco Parrella (Diano Domani) sulla retroattività, della bozza di convenzione che partirà dal 1º novembre.

Passano con i voti della maggioranza per quanto riguarda le altre pratiche presentate dall’assessore al Bilancio Luca Spandre su addizionali Irpef “che -ha detto Spandre - non prevede modifiche sostanziali”, le aliquote Imu approvate coi voti della maggioranza e l’astensione delle minoranze. Per quanto, attiene, invece, la dilazione in 4 rate della Tassa di occupazione del suolo pubblico e sulla pubblicità, "per chi inizia l’attività nel 2022 - ha evidenziato Bellacicco - la rata, però, è unica”. L’amministrazione guidata da Za Garibaldi incalzata anche da Parrella ha recepito l’osservazione ma si è dovuto procedere alla votazione. La pratica è stata approvata, dunque, col voto contrario delle minoranze.

112mila euro per 2 terreni e un magazzino è la variazione più rilevante del Piano delle alienazioni presentate dal sindaco Za che comprende anche l’edificio scolastico di via Biancheri con la realizzazione di un nuovo plesso di cui è in corso l’iter progettuale. Pratica approvata con il voto della maggioranza, due astenuti (Lista civica Diano Marina) e due contrari (Diano Domani).

La dismissione delle quote di Ata che non svolge più il servizio di igiene ambientale nella Città degli aranci è tra le proposte dell’amministrazione illustrate dall’assessore Barbara Feltrin, mentre la collega di giunta Sabrina Messico ha proposto l’adesione del Comune alla costituenda Fondazione per la gestione del Polo universitario imperiese, pratica approvata all’unanimità.

Sul punto relativo alla ricognizione periodica delle Partecipate il consigliere Parrella ha chiesto lumi sul debito di Rivieracqua (32 milioni di euro) e sulle conseguenze per il Comune di Diano. Mentre. Sulla Gestioni municipali lo stesso capogruppo di 'Diano Domani' ha chiesto un potenziamento del management della società. Proposto dal sindaco Za Garibaldi un consiglio comunale monotematico su Rivieracqua e partecipate. In apertura auguri da parte del capogruppo di ‘Diano Domani’ Francesco Parrella all’assessore Barbara Feltrin per la sua recente elezione nel consiglio provinciale e al luogotenente della locale stazione dei carabinieri Umberto Salvatico.