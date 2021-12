Sanremo: online “La grande città”, il primo singolo della Berben Band (Video)

È uscito oggi il primo inedito della Berben Band “La grande città”.

La Berben Band è un simpatico gruppo locale composto da cinque elementi che ormai da diversi anni portano in giro per la Liguria del Ponente la musica dei grandi cantautori italiani in chiave elettroacustica.



“Da tempo tenevo nel cassetto alcuni brani scritti nel corso degli anni che aspettavano il momento e le persone giuste per confezionarci sopra il vestito migliore - spiega Massimo Rebaudo, voce del gruppo - nella primavera del 2019 ho pensato di proporre ai ragazzi l’idea di un progetto totalmente nostro partendo proprio da quei brani e da li è nato tutto”.

Il disco è stato registrato a Ventimiglia, nello studio 'Slem' di Federico Enzo e masterizzato nei famosi studi 'Abbey Road' di Londra, tra dicembre 2019 e febbraio 2020, proprio all’inizio dell’emergenza sanitaria.

“Dopo due anni di attesa abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per fare uscire il nostro lavoro - aggiunge il frontman della band - siamo pronti ad un nuovo inizio e non vediamo l’ora di farvi sentire i nostri brani”.

L’album avrà come data di rilascio la primavera 2022 con già in programma un concerto di presentazione in teatro. “La grande città” è il primo dei due singoli che faranno da apripista all'album ed è disponibile da oggi in tutti gli store digitali. Il brano, inoltre, è accompagnato da un videoclip pubblicato sul canale YouTube della band firmato da Luca Terzani, girato tra Sanremo e Ceriana, luogo di ritrovo della band.

“La grande città è uno swing che racconta di un'esperienza passata - conclude Massimo Rebaudo - dei legami che ognuno di noi cinque ha verso il proprio paese, delle proprie radici nella vita e musicali. Ovviamente il tutto con la chiave di lettura ironica che da sempre ci contraddistingue”.

La Berben Band è composta da: Massimo Rebaudo alla voce e chitarra acustica, Mauro Crespi alla chitarra classica e ai cori, Mirko Schiappapietre al pianoforte, Roberto Bricchi al basso e Riccardo Rebaudo alla batteria.