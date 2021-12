Sanremo: alla chiesa di San Rocco il primo concerto “Meraviglie del canto” firmato “Happy Chorus”

Ieri sera nella chiesa di San Rocco si è svolta la 'prima' di “Meraviglie del canto”, una meditazione in musica di canti del rinnovamento nello Spirito Santo, realizzata da “Happy Chorus” RnS diretto dal maestro Erica Martini.

Il pubblico si è dimostrato estremamente attento e motivato ed è stato coinvolto in un’atmosfera magica dove le parole e le note hanno emozionato e commosso gli animi. In questo clima di gioia e di profondità spirituale non si sono fatti attendere gli applausi scroscianti del pubblico.