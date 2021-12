San Lorenzo al Mare: annullati alcuni eventi previsti per le festività di fine anno

A causa dell'attuale emergenza sanitaria sono stati annullati alcuni degli eventi organizzati dal Teatro dell'Albero e dal Comune di San Lorenzo al Mare in occasione delle festività natalizie: La Rassegna “A Teatro per Merenda con Mamma e Papà” programmata per il 28 dicembre, 2 gennaio e 8 gennaio, il Concerto di Capodanno programmato per il 1 gennaio e la Commedia della Compagnia Stabile Citta' di Sanremo prevista per il 9 gennaio.

Per gli spettacoli a pagamento la direzione artistica chiede la comunicazione di un Iban onde ottenere il rimborso, oppure gli stessi potranno essere utilizzati per eventi futuri del Teatro dell'Albero.