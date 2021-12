Festival, Artioli: “Svilire Area Sanremo è un danno per la città”. Faraldi: “Gli impegni nella nuova convenzione”

Il Festival e la partecipazione dei giovani vincitori del concorso “Area Sanremo” sono stati al centro della prima discussione del consiglio comunale della città dei fiori (convocato in modalità on line, per questioni di sicurezza anti covid). Ad aprire la seduta è stata infatti un’interpellanza presentata da Andrea Artioli di Liguria Popolare. Tutto è nato dalle modifiche regolamentari, che non hanno più garantito a tali vincitori la partecipazione diretta alla kermesse canora.

“Area Sanremo è un patrimonio del Comune e vederla svilita rappresenta un danno per la città e anche per l’indotto turistico – ha detto – In base alle nuove modifiche del regolamento, è stato stabilito che i vincitori non andassero direttamente al Festival, ma che partecipassero a Sanremo Giovani, una manifestazione di proprietà della Rai. E’ ora accaduto che, nonostante una giuria di tutto rispetto, nessuno dei provenienti di Area Sanremo andrà sul palco dell’Ariston. Ovviamente la Rai privilegia le sue manifestazioni. Io temo che se così negli anni futuri ci possano essere ripercussioni negative per Sanremo anche sotto il profilo turistico”.

“Quest’anno, con la modifica in questione, la Fondazione ha ricevuto lo stesso numero di iscrizioni dell’anno precedente – ha risposto l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – La trasmissione di Amadeus ha poi dato anche una grande promozione televisiva. Il ritorno turistico ci sarà non solo con l’esibizione sul palco, ma quando questi ragazzi potranno partecipare a Sanremo ad incontri con altri artisti affermati in modo da rimanere in città per diversi giorni. Nella nuova convenzione c’è comunque l’impegno affinchè sia riservata la partecipazione al 30% ai cantanti derivanti da Area Sanremo. Il nostro impegno c’è stato, ora dipende dalla direzione artistica”.

La seduta si era aperta con un ricordo, da parte del presidente Alessandro Il Grande, di due amministratori recentemente scomparsi: l’ex Deputato e consigliere regionale Eugenio Minasso e l’ex consigliere comunale Bruno Artuso. L’assise si è poi complimentata per l’elezione in consiglio provinciale del sindaco Alberto Biancheri e del consigliere Daniele Ventimiglia.