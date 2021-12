Balneari: mercoledì a Sanremo il convegno di CNA “Scatto finale, insieme per il nostro futuro”

Salvare le imprese balneari ed i loro investimenti: appuntamento mercoledì alle 16.30 a Villa Nobel, Sanremo per l'incontro organizzato da CNA Imperia a titolo “Scatto finale, insieme per il nostro futuro”.

Al centro del dibattito, la salvaguardia dell’attuale modello balneare italiano, con interlocutori d’eccellenza, moderati da Luca Aschei.

Parteciperanno: Brando Benifei, Eurodeputato; Marco Campomenosi, Eurodeputato; Umberto Buratti, Deputato; Flavio Di Muro, Deputato; Marco Scajola, Assessore Regionale al Demanio marittimo e Coordinatore del Tavolo interregionale sul Demanio; Gianni Berrino, Assessore Regionale al Turismo, Sabina Cardinali; Presidente nazionale CNA Balneari; Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneari.

“Un’occasione irrinunciabile per parlare della riforma del demanio marittimo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito come le concessioni balneari debbano essere riassegnate entro due anni al massimo tramite evidenze pubbliche” dichiarano da CNA.

Durante l’iniziativa verranno dati, in tempo reale, gli aggiornamenti circa l’esito della riunione tenuta sole poche ore prima a Roma da CNA Balneari (e le altre sigle di settore) con i Ministri dello Sviluppo Economico (MISE) e del Turismo (MITUR) sulla questione delle concessioni demaniali marittime.

“Le nostre imprese hanno subito le terribili conseguenze del lockdown, che ha messo a rischio la stagione dello scorso anno. Hanno affrontato ingenti spese per garantire sanificazione e distanziamento nei propri stabilimenti. Hanno programmato investimenti decennali e contratto mutui con le banche, sapendo di avere davanti altri dodici anni di lavoro prima della messa a bando delle concessioni, fissata dal Parlamento al 2033. Ora tutti questi sforzi rischiano di diventare inutili e ci mettono in gravissimo pericolo. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, gli stabilimenti balneari dovranno essere messi a bando entro dicembre 2023, dieci anni prima del previsto”, commenta Giulia Giorgini, presidente Stabilimenti Balneari CNA della Provincia di Imperia.

“Chiediamo a Governo e Parlamento una posizione chiara, responsabile ed equilibrata. Un impegno di politica sociale ed economica, che dia speranza alla situazione delle nostre imprese e che superi la precedente inerzia, assicurando stabilità all’assetto delle regole che disciplinano il rilascio delle concessioni demaniali - continua Giulia Giorgini - i recenti orientamenti del Consiglio di Stato presentano discutibili elementi di assolutezza ed ignorano di fatto il valore degli investimenti effettuati nel tempo dalle nostre imprese ed il loro valore economico, sociale e commerciale”.

E conclude: “Concessionari ed operatori economici esigono certezze sia per quanto riguarda il regime giuridico applicabile sia sulla durata dei rapporti concessori presenti e futuri, tenuto conto, in questo preciso frangente, della condizione di indeterminatezza venutasi a creare a causa dei pronunciamenti di inizio novembre”.

L’invito all’incontro è aperto alle imprese, agli amministratori locali ed ai rappresentanti delle istituzioni.

L'accesso in sala sarà consentito ai soli possessori di Green Pass; prevista la possibilità di assistere all'incontro anche in diretta streaming su Zoom.

Per confermare la presenza o per richiedere il link di partecipazione, contattare CNA Imperia allo 0184/500309 oppure inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it

