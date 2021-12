Strada franata a Bussana mare: abitanti preoccupati "Di sera spostano le transenne e passano con le auto"

C'è grande preoccupazione tra gli abitanti della via Al Mare di Bussana a Sanremo. A 5 giorni dal cedimento, i residenti guardano con apprensione al buco rimasto nell'asfalto a pochi metri dai portoni delle loro abitazioni.

Per queste persone il problema dell'erosione è noto e già segnalato in passato. "Mia figlia è uscita per buttare la spazzatura ai bidoni e ha visto l'asfalto che si ritirava. A quel punto è tornata subito indietro a casa e abbiamo chiamato i carabinieri. - ci racconta uno degli abitanti che si è trovato con il giardino chiuso tra le transenne gialle poste dal comune di Sanremo per chiudere la strada e delimitare l'area - Poche ore dopo è sceso tutto ed è come lo vedete oggi".

"Ci vorrebbe un presidio o delle telecamere - aggiunge un vicino - qui la notte la gente passa comunque. Di giorno le persone vanno a piedi, altri in motorino ma con il buio già più di una volta ci siamo trovati le transenne spostate da chi passa in auto".

"Purtroppo è una situazione nota. Qui normalmente, soprattutto in estate, è una terra di nessuno dove ognuno fa quello che vuole. - afferma un altro - Dal Comune non c'è mai stato l'interesse di cambiare le cose. Avevamo anche segnalato il crollo della scala che porta alle spiagge a pochi metri da dove c'è la voragine e non è stato fatto nulla. C'è ancora una transenna".

Intanto proseguono i lavori da parte di Amaie. In un primo momento si era ipotizzato che ci potesse essere stata una perdita alla base del cedimento. Ipotesi poi sconfessata dagli accertamenti. Una perdita c'è ma di lieve entità a circa 20 metri distanza e non tale da andare a incidere sul luogo del cedimento. Nel frattempo vanno avanti anche i sopralluoghi dei tecnici incaricati di controllare lo stato della parete rocciosa franata e dell'asfalto per valutare se ci sia il rischio che l'attuale voragine si allarghi.