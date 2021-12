Sanremo: detersivo nella fontana, nuovo atto vandalico ai danni dello 'Zampillo', intervento della Municipale (Foto)

Nuovo atto vandalico ai danni dello ‘Zampillo’, la storica fontana tra via Roma e corso Orazio Raimondo a Sanremo. Ignoti hanno versato del detersivo nella fontana, che si è riempita di schiuma.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha provveduto ad avvertire gli operai di Amaie Energia per rimuovere la schiuma, che rischiava di riversarsi sulla strada con grave pregiudizio per la circolazione dei veicoli. Gli agenti hanno anche rinvenuto sul posto la confezione del prodotto utilizzato. La Polizia Locale ha fatto intervenire gli uffici comunali per lo spegnimento del motore della fontana in modo da evitare l'aumento della massa schiumosa. Verranno visionate le telecamere di sorveglianza per l'individuazione dei responsabili.