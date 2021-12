Sanremo: 38enne incinta colta da infarto all'ottavo mese, salvata dai medici alla vigilia di Natale

Una donna di 38 anni, all’ottavo mese di gravidanza, è stata salvata dal reparto di terapia intensiva coronarica e di Cardiologia dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, dopo essere stata colta da infarto all'ottavo mese di gravidanza.

Lo scrivono oggi Stampa e Secolo XiX, raccontando una particolare storia avvenuta il 24 dicembre scorso, proprio alla vigilia di Natale. La donna è stata portata in Pronto Soccorso già in gravi condizioni, per una patologia che colpisce giovani donne.

La 38enne è stata stabilizzata e poi portata in Ginecologia a Imperia, dove è nato il terzo figlio della donna, in buone condizioni di salute. Le condizioni della puerpera sono poi migliorata e ieri è stata dimessa.