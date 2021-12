Il Comune di Diano Marina vieta i ‘botti’ di Capodanno: multe fino a 500 euro fino al 10 gennaio

Il Comune di Diano Marina dice ‘no’ a petardi, botti e fuochi d’artificio di Capodanno. L’amministrazione ha emanato l’ordinanza che sarà in vigore da mercoledì e fino al 10 gennaio con multe da 25 a 500 euro per i trasgressori.

L’ordinanza è stata emessa “ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio”.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine.