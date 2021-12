Tutti in coda per farsi un tampone al centro drive di Bussana. Lunghe attese anche a Imperia e Ventimiglia (Foto)

Tutti in coda questa mattina sulla via al mare di Bussana di Sanremo per farsi fare un tampone al centro drive nel parcheggio di Amaie. Su Arma di Taggia non si sono registrate particolari criticità mentre sulla via delle spiagge di Sanremo la situazione è stata caotica ma non critica, grazie anche alla gestione delle auto, delle moto e dei pedoni, sia del personale di Amaie che di ASL 1.

Qui nella struttura su Bussana oltre alle vetture c'è anche chi arriva a piedi oltre che in motorino. Chi prova a passare davanti agli altri scavalcando la coda e chi invece si spazientisce e se ne va. Del resto non si tratta di operazioni immediate e spesso nelle auto ci sono anche più persone che richiedono il tampone.

Il problema rimane sempre la 'domanda'. Il posteggio che ospita il drive di Bussana, contiene poco più di 150 auto, fuori bisogna mantenere il doppio senso di marcia, visto che proseguendo in direzione Sanremo la strada è bloccata dalla frana. Così, oggi per la prima volta, le auto in uscita dal centro drive sono state deviate verso villa Spinola per evitare ingorghi, invece che costringerle a tornare indietro su Arma di Taggia dove peraltro, come ogni lunedì, c'è mercato e quindi con il centro bloccato e un traffico già normalmente sostenuto.

Tutto questo mentre il centro tamponi drive di Taggia prima ancora di poter aprire deve fare i conti con degli atti vandalici. Un episodio registrato nel weekend tra Natale e Santo Stefano con il danneggiamento delle strutture.

Ascoltando le voci di chi è rimasto in coda anche per oltre un'ora c'è chi si chiede che cosa potrà cambiare spostando il centro drive da Bussana a Taggia. Le persone che richiedono un tampone saranno sempre tante come dimostrano i numeri di questi giorni. Così c'è chi auspica l'apertura di entrambe le strutture, Arma e Bussana, una strada a oggi non percorribile secondo l'azienda sanitaria. Appare comunque evidente che le richieste siano in aumento perchè oltre alle lunghe code su Bussana anche gli altri centri drive di Imperia e Ventimiglia, hanno registrato lo stesso problema.