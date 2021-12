Il tratto di via Delle Fonti rovinato dai cinghiali

Dalle alture di Bussana arriva la richiesta di aiuto dei residenti in via Delle Fonti. La strada, come si vede dalle foto, è stata pesantemente rovinata dal continuo passaggio dei cinghiali che hanno letteralmente scavato vicino alla carreggiata.

Nella zona vivono una decina di famiglie ed è presente anche un bed&breakfast. Tutti ora attendono un intervento del Comune per fare in modo che la strada venga ripristinata quanto possibile.