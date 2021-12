Sanremo: niente più prove atletiche per gli agenti della Municipale a tempo determinato

Il comando di Polizia Locale di Sanremo allarga le ‘maglie’ e vuole ampliare la platea dei potenziali candidati. A inizio dicembre, si richiesta del comandante Claudio Frattarola, il Comune ha avuto indicazione di modificare il regolamento per l’assunzione degli agenti a tempo determinato che, da ora, non dovranno più sostenere le prove atletiche.

Le ultime modifiche alle procedure di assunzione avevano visto l’introduzione della prova fisica per entrare a far parte della Polizia Locale, in modo da avere una ‘squadra’ pronta a intervenire in qualsiasi situazione. Ma ora non sarà più necessaria per chi è in corsa per un contratto a tempo determinato.



Il comandante Frattarola ha richiesto la cancellazione della prova atletica per “favorire una più ampia partecipazione di concorrenti alla selezione e di velocizzare le procedure senza pregiudicare, per la brevità del rapporto di lavoro, i requisiti necessari a svolgere le funzioni attribuite agli agenti di Polizia Locale”.



L’articolo 4 comma 5 del regolamento, quindi, cambia e viene così modificato: “In relazione alle specificità che connotano le funzioni di Polizia Locale, con riguardo alle modalità operative necessarie per l’esecuzione delle attività tipiche di polizia giudiziaria, stradale e ausiliaria di pubblica sicurezza, si ritiene che per accedere al Corpo di Polizia Municipale di Sanremo, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato, siano richiesti requisiti di efficienza fisica da verificare attraverso prove atletiche”.