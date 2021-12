Sanremo: il Comune mette in sicurezza l’area degli ex cantieri di porto vecchio con vigilanza privata e videosorveglianza

Dopo essere tornato in possesso delle aree ex cantieri ‘Vitulano’ a porto vecchio, otre il Comune di Sanremo vuole mettere in sicurezza l’area per evitare intrusioni o spiacevoli situazioni. Un investimento da circa 8 mila euro per l’affidamento del servizio di vigilanza e per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza.

La vigilanza notturna, affidata alla ‘Vigili dell’Ordine’ di Genova, prevede almeno due passaggi ogni notte per un periodo iniziale di tre mesi, mentre saranno due le telecamere installate in zona. Nella stessa pratica è stata anche estesa la copertura assicurativa.



In questo modo palazzo Bellevue mette in sicurezza l’area al centro della lunga querelle burocratica che ha visto, di recente, la parola ‘fine’ con il ritorno dell’area nel possesso del Comune. Il tutto con la vista proiettata sul maxi progetto per il restyling di porto vecchio.