La Corte dei Conti su Taggia: troppe anticipazioni di cassa, mancata liquidità causata dai crediti su Rivieracqua e royalties

La Corte dei Conti ha riscontrato alcune anomalie nel bilancio 2019 del Comune di Taggia. Criticità ascrivibili a: un massiccio ricorso delle anticipazioni di cassa, alla mancata riscossione negli anni dei crediti vantati con Rivieracqua, con Provincia per le royalties, oltre alle mancate entrate rispetto alle imposte e alle multe.

In 24 pagine di relazione, la Corte dei Conti della Liguria analizza uno per uno i vari punti. Il documento sarà al centro del consiglio comunale di Taggia, in programma questa sera. Per la magistratura contabile ci sono "...profili di criticità che se non tempestivamente rimossi, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari".

ANTICIPAZIONI DI CASSA - La Corte dei Conti ha rilevato che negli ultimi anni su Taggia si è fatto ampiamente ricorso a questo metodo ravvisando una persistente carenza di liquidità, unita ad una "...mancata integrale restituzione a fine esercizio delle anticipazioni utilizzate in corso d'anno".

LIQUIDITÀ MANCANTE - Un problema dovuto principalmente ai crediti nei confronti di Rivieracqua (2.2 milioni di euro) e Provincia di Imperia. La prima per quel che concerne le partite sul servizio idrico e Secom, la seconda per le royalties (Poco più di 1 milione di euro per la Provincia e 640.597 euro secondo il bilancio di Taggia). Gli indennizzi sono frutto della convenzione stipulata nel 2011 dal Comune con l'AATO e prevedono un pagamento da parte di tutti i 67 comuni dell'imperiese, per la presenza della discarica provinciale sul territorio comunale di Taggia e il relativo utilizzo.

A questo si aggiunge anche il mancato pagamento per la Struttura Unica Demanio Marittimo. Un servizio condiviso tra più comuni che dal 2011 viene pagato da Taggia, con 113.613 euro ancora da riscuotere tra le quote non versate da Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Cipressa e Costarainera.

Inoltre, è stato ravvisato anche il mancato versamento da parte di Regione Liguria dei finanziamenti assegnati a valere sui fondi FAS, relativi a 6 opere pubbliche attivate tra il 2015 e il 2016. A questo si aggiunge anche un quadro di insolvibilità per i tributi (mancano all'appello quasi 4.4 milioni di euro) e per i proventi da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Da tempo il Comune ha avviato una campagna di recupero crediti ma in parte senza arrivare ai risultati sperati, tramite Agenzia delle Entrate.

Quindi, la Corte dei Conti ha invitato il comune a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione di cassa andando a riscuotere i crediti. In particolare su Rivieracqua ha chiesto di: "...effettuare ulteriori confronti con gli organi societari al fine di giungere in tempi brevi alla precisa conciliazione delle scritture contabili. Adeguare, nel conto consuntivo dell'esercizio 2021 di prossima approvazione, l'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in modo che tenga conto dei crediti di incerta riscossione vantati nei confronti di Rivieracqua, in tal modo e preservando anche in chiave prospettica la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente".