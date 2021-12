Imperia: lavori di via Ballestra inaugurati ieri, i residenti di 'Piani' scrivono per ringraziare Sindaco e Giunta

Un folto gruppo di cittadini dei ‘Piani’ di Imperia ci hanno scritto per esprimere la propria soddisfazione e ringraziamento per i lavori di via Ballestra, con l’arginatura naturale, la pista ciclabile, l’asfaltatura e anche del sedime carrabile e relativo parapetto in legno:

“Da molti anni mai un Amministrazione Comunale aveva dimostrato così tanta attenzione ed interesse nei confronti della frazione. Non solo, anche i lavori di manutenzione straordinaria e le nuove opere che si sono susseguite in questi mesi, come l'asfaltatura di via Principale ed altre strade collinari, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la progettazione del già finanziato (così ci è parso di capire) ponte sul torrente Prino con l’inizio lavori nel 2022. L'Amministrazione, da noi contattata, ci ha fatto anche sapere dell'inserimento in programmazione di un nuovo asilo nelle richieste di autorizzazioni e finanziamenti alle autorità ministeriali competenti. Vogliamo ringraziare direttamente il Sindaco Claudio Scajola, che ha dimostrato con i fatti e non con le parole di mantenere gli impegni assunti durante l'ultima campagna elettorale. Ma anche il Consigliere comunale Giovanni Montanaro, per essere sempre a completa disposizione di tutti con immensa pazienza, per i piccoli e grandi problemi quotidiani della frazione... e non solo. Le persone si sentono più tutelate e consapevoli che, finalmente come avvenuto anche in altre località di Imperia, si noti un attenzione particolare per le frazioni da troppi anni trascurate e dimenticate. Questa nostra lettera vuole essere uno stimolo a continuare a lavorare per i cittadini e non fermarsi alle indispensabili e necessarie opere realmente soddisfatte (o in procinto), ma anche continuare in modo lungimirante per le future generazioni il prezioso servizio alla collettività di ‘funzione pubblica’, come la riqualificazione dei centri storici (sottoservizi, pavimentazioni, sicurezza ed ambiente) ad esempio delle borgate medioevali ‘Carli’ e ‘Corradi’. La riconoscenza offerta ha un altissimo valore perchè non solo risulta di chi vi segue da sempre, ma anche di chi ha una ‘estrazione politica’ (a volte) forse un po' diversa dalla Vostra. Anche la retorica promessa di diventare il ‘Sindaco di Tutti’ è stata per ora mantenuta. Proprio questo aumenta il vostro merito. Grazie”.