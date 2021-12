Coronavirus: in 15 giorni aumento del 76% dei contagiati in provincia, record a Sanremo con 519 (+110%)

Dopo un momento di stop del report settimanale dei contagi in provincia, dobbiamo registrare una forte impennata dei positivi nell’imperiese, come era d’altronde prevedibile, visti i bollettini giornalieri che vi proponiamo.

Negli ultimi 15 giorni la crescita è stata del 76,05%, con il numero dei contagi totali, che è salito da 1.274 a 2.243. Un aumento comunque superiore a quello precedente, visto che pur dividendo il in due settimane lo porterebbe a circa il 38% ogni sette giorni, rispetto al 20% delle settimane precedenti.

Torna a essere Sanremo la città con il maggior numero di positivi al Covid-19 con ben 519 persone che, dopo il contagio sono a casa, ben il 110,97% in più dei precedenti 246. In crescita anche Imperia, che passa da 271 a 380 (+40,22%) e a Ventimiglia, da 197 a 374 (+89,84%). Forte impennata per Bordighera, da 62 a 162 (+145,16%), e a Taggia, da 62 a 141 (+127,41%). Troviamo poi Vallecrosia, da 48 a 97 (+102,08%) e Camporosso da 56 a 83 (+48,21%).

Numeri elevati anche nelle altre città: Diano Castello 48, Diano Marina 46, San Bartolomeo al Mare 35, Riva Ligure 32, Ospedaletti 24, Santo Stefano al Mare 22; Pieve di Teco, Pompeiana e San Biagio della Cima 21; Pontedassio 19, Soldano 16, Vallebona 15, Cesio 12, Castellaro 11; Badalucco, Dolceacqua e San Lorenzo al Mare 10; Cervo e Cipressa 8; Borghetto D'Arroscia, Dolcedo, Perinaldo, Pigna e Ranzo; Borgomaro e Pietrabruna 6; Costarainera, Isolabona e Terzorio 5; Ceriana, Civezza, Vessalico 4; Armo, Bajardo, Lucinasco e Vasia 3; Airole, Apricale, Caravonica, Cosio D'Arroscia, Molini di Triora e Prelà 2; Aquila D'Arroscia, Castelvittorio, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Montalto Carpasio, Pornassio, Rezzo, Seborga e Triora 1.

Sono ‘Covid free’, ovvero senza contagiati: Aurigo, Chiusanico, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina e Villa Faraldi.

Crescono anche i residenti della nostra provincia che sono a casa in ‘sorveglianza attiva’, passando dai 2.223 di 15 giorni fa ai 3.324 di oggi, ovvero +49,52%.