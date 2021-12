Target con Ilaria Salerno |

Target: Vittoria Assicurazioni festeggia i cent’anni di attività

Fabio Operti e Claudio Sparago vi aspettano a Sanremo in Corso Cavallotti, 4

Claudio Sparago, Fabio Operti ed Ilaria Salerno

Vittoria Assicurazioni è una soluzione assicurativa modulare e dinamica che il cliente può comporre sulla base delle sue esigenze, scegliendo le coperture tra un’ampia gamma di garanzie, sia vita che danni. Essendo una compagnia generalista offre prodotti che vanno dalla semplice responsabilità civile auto a prodotti assicurativi legati al mondo della famiglia, del commercio e delle aziende. Collaborando anche con “DAS”, una compagnia specializzata nella tutela legale che offre risoluzioni rapide ed efficaci dei contenziosi, Vittoria Assicurazioni riesce a coprire qualsiasi necessità di copertura assicurativa e qualsiasi tipologia di cliente. L’agenzia offre inoltre la possibilità di includere e abbinare in un unico documento, denominato “cartella assicurativa”, tutte le diverse tipologie di coperture assicurative selezionate dal cliente all’interno di un’ampia gamma di offerta, suddivisa in quattro aree: veicoli, persona, immobili e attività lavorativa. Per quanto riguarda il noleggio, un settore che negli ultimi anni è in grande crescita, l’azienda propone sia ai privati che alle partite iva una vasta scelta di veicoli anche dedicati alla famiglia. Il noleggio a lungo termine elimina gli svantaggi e i costi variabili della proprietà riducendo tutto a un costo fisso. L’agenzia collabora inoltre con Arval, una società di noleggio a lungo termine leader in Italia. Circa due anni fa Vittoria Assicurazioni si specializza anche in energia elettrica e gas offrendo questo servizio sia agli uffici che alle imprese. Il cliente in questo modo non ha più a che fare con un centralino ma con persone reali che offrono prodotti innovativi e modellati sulle esigenze.

Ilaria Salerno

