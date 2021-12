Coronavirus: in Liguria è positivo un tampone su cinque, in provincia i casi sono oltre 3 mila

Nonostante i pochi tamponi effettuati ieri, continua a salire il tasso di incidenza in Liguria che oggi si attesta al 21,96%. In regione sono 643 i nuovi positivi a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.677 tamponi antigenici rapidi.

In provincia di Imperia sono 17 i nuovi positivi, 116 a Savona, 390 a Genova e 120 a La Spezia. In Asl1 il numero di casi ha sfondato quota 3 mila.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.958.496 (+2.927)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.484.097 (+1.677)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 141.610 (+643)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.402 (+294)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.023 (+13)

Savona 2.315 (-12)

Genova 5.630 (+194)

La Spezia 1.890 (+72)

Residenti fuori regione o estero 160

Altro o in fase di verifica 384

Totale 13.402

Ospedalizzati: 511 (+28); 41 in terapia intensiva*

Asl1 113 (+3); 7 in terapia intensiva

Asl2 108; 13 in terapia intensiva

San Martino 55 (+9); 7 in terapia intensiva

Galliera 93 (+6); 5 in terapia intensiva

Gaslini 21 (+4)

Villa Scassi 64 (+5); 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 25

Asl4 Lavagna 5; 3 in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 14 (+4)

Asl5 Spezia 13 (-3); 2 in terapia intensiva

*29 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 9.760 (+355)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 123.655 (+348)

Deceduti: 4.553 (+1); una donna di 88 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.140

Asl2 1.383

Asl3 3.537

Asl4 840

Asl5 1.268

Totale 8.168

Dati vaccinazioni 26/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.830.062

Somministrati: 2.763.417

Percentuale: 98%

