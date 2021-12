Imperia: martedì la prima seduta del nuovo consiglio provinciale con tre punti all'ordine del giorno

Il nuovo consiglio provinciale è pronto per insediarsi.

La prima seduta è stata fissata per martedì alle 9 con tre punti all'ordine del giorno:

1.Consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021- Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale Convalida degli eletti

2. Giuramento del Presidente - On. Dott. Claudio Scajola

3. Art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 175/2016. Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31/12/2020 e Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione al 31/12/2019. Approvazione.