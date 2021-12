La pianista Veronica Rudian aprirà il 34° Concorso Pianistico di Albenga

Sarà Veronica Rudian ad aprire il 34° Concorso Pianistico di Albenga in programma domani alle 21 all’auditorium “San Carlo” di via Gianmaria Oddo.

Il meraviglioso centro storico della cittadina ligure, anche quest’anno “S’illumina d’immenso” con le proiezioni architetturali che vedono protagoniste le opere di Lele Luzzati nel centenario della sua nascita e celebra la bellezza dell’arte in ogni sua forma, regalando alla musica una cornice ideale e unica.

“Quest’anno il Concorso Pianistico si aprirà con il concerto di una straordinaria musicista ligure che ha deciso di iniziare il tour che la porterà in giro per tutto il Paese proprio da Albenga – spiega il sindaco Riccardo Tomatis – Veronica Rudian si esibirà il prossimo 27 dicembre presso l’Auditorium San Carlo e trasporterà il pubblico tra le emozioni che solo le note del pianoforte sanno regalare. Albenga si riconferma punto di riferimento nel panorama musicale pianistico non solo della Liguria ma di tutta Italia e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione”.

Gli studi, i premi, i riconoscimenti di Veronica Rudian sono moltissimi ma a parlare sono le sue mani quando si posano sul pianoforte, non serve altro: le note sono le sua parole.

Eterea e apparentemente fragile, con la sua musica riesce a sintonizzarsi con chiunque, anche i più diffidenti: impossibile non rimanerne colpiti e a sorprendere davvero è la sua inconsapevole forza.

La costa dell’estremo ponente ligure è la sua casa, il luogo privilegiato dove ascoltare il canto del mare e tradurlo in musica. Il suo sguardo sembra perso in un altrove dove è la musica a regnare e lei che sembra arrivare da un altro pianeta, ha tuttavia un legame speciale con le cose semplici, che sembrano indissolubilmente legarla a cielo e terra.

Non lasciatevi ingannare, non è fragile come sembra, ma una potenza della natura e della musica. Veronica è una persona positiva che desidera dare spazio e veicolare solo cose buone, combattendo la negatività. La sua unica arma sono le note, con le quali racconta e ci trasporta in quello che è il suo “magico mondo” di creativa.

Veronica con la sua disarmante semplicità, quella che solo i grandi hanno, ci dimostra come grazie alla composizione, la musica sia diventata il suo scudo, il suo mantello magico.