Bordighera: biglietti in vendita ancora oggi per lo spettacolo di Maurizio Lastrico “Quello che parla strano”

Ci sono ancora biglietti in vendita oggi per lo spettacolo di questa sera “Quello che parla strano” di e con Maurizio Lastrico il comico genovese che ha conquistato tutti con le sue terzine dantesche in salsa comica e più recentemente con le tante apparizioni televisive (fiction Don Matteo, etc).

L'appuntamento è alle 21 presso Palazzo del parco di Bordighera: il botteghino sarà aperto dalle 18.

Lo spettacolo, previsto nell'ambito della rassegna “Fughe di teatro...” e di umorismo a Bordighera, è una sperimentazione sul linguaggio nato dall'osservazione di realtà fra loro molto distanti: dai locali, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, agli oratori parrocchiali, fino ai teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici. Attraverso i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, Maurizio Lastrico ripercorre il meglio del suo repertorio, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Narratore di storie Maurizio efficacemente condensate in cui la sintesi e l'omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Una straordinaria serata, un protagonista sempre più amato.



La rassegna è curata da Nidodiragno produzioni teatrali e da Claudia Claudiano con il contributo del Comune di Bordighera.