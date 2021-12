Sanremo: tre auto a fuoco nella Pigna, si indaga su possibili ritorsioni di quartiere (Foto)

La Polizia Scientifica è al al lavoro da questa per ricostruire i fatti accaduti nella notte in via Romolo Moreno, dove tre auto sono state distrutte da un incendio di probabili origini dolose.

Gli agenti stanno seguendo la pista di possibili ritorsioni di quartiere legate al posteggio selvaggio che interessa diversi angoli della città vecchia, specie attorno ai giardini Regina Elena. Già nei mesi scorsi si sono registrati episodi di vandalismo come le gomme tagliate ad alcune vetture.

Tra le prove a sostegno delle indagini saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.