CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 26 dicembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 15.00 - 18.00 - 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- 7 DONNE E UN MISTERO – ore 15.30 - 17.30 – 19.30 - 21.30 – di Alessandro Genovesi - con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri - Commedia - "Italia, anni Trenta. In seguito all'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, un variopinto gruppo di donne riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l'un l'altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- DIABOLIK – ore 15.15 - 17.40 - 21.15 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera - Azione/Avventura/Poliziesco - "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – ore 15.15 - 17.15 - 19.20 – di Garth Jennings, Christophe Lourdelet - con le voci di Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero – Animazione/Commedia - "In questo sequel i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città e intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco…”

Voto della critica: ***

- CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – ore 21.30 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill - Commedia - "Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Tuttavia quest'anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il 'Re dei Pacchi', quelli truffaldini, non quelli natalizi però, Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SUPEREROI – ore 15.10 - 17.20 – 19.30 - 21.40 – di Paolo Genovese - con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi - Commedia - "Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un'incognita che nessuna formula può svelare…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- WEST SIDE STORY – ore 17.00 - 20.30 – di Steven Spielberg - con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno – Drammatico/Musical - "La storia d'amore tra i giovani Tony e Maria, sullo sfondo della lotta tra Jets e Sharks, due gang rivali che si contendono il territorio del West Side, un quartiere popolare di New York…”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- HOUSE OF GUCCI – ore 17.20 - 20.45 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: **

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Tripla Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Tripla Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: **

Voto della critica: ***





