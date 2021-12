Coronavirus: continuano ad aumentare i positivi in provincia, i nuovi casi sono 391 per un totale di 3.010 (+112)

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un totale di 391 nuovi casi di covid con un incremento di 112 rispetto a ieri per un totale di 3.010 positivi in Asl1.

In provincia di Savona i nuovi casi sono 158, a Genova 630 e a La Spezia 265 per un totale di 1.451 nuovi positivi in Liguria e un totale di 13.108. Il tasso di positività è al 18,77%.

Due le vittime, entrambe in provincia di Savona.





I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.955.569 (+ 7.729)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.482.420 (+19.061)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 140.967 (+1.541)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.108 (+749)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.010 (+112)

Savona 2.327 (+93)

Genova 5.436 (+320)

La Spezia 1.818 (+193)

Residenti fuori regione o estero 151

Altro o in fase di verifica 366

Totale 13.108

Ospedalizzati: 483 (+11); 39 in terapia intensiva*

Asl1 110 (+1); 7 in terapia intensiva

Asl2 108 (-4); 12 in terapia intensiva

San Martino 46 (-1); 7 in terapia intensiva

Galliera 87 (+2); 4 in terapia intensiva

Gaslini 17 (+5)

Villa Scassi 59; 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 25 (+1)

Asl4 Lavagna 5; 3 in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 10 (+10)

Asl5 Spezia 16 (-3); 2 in terapia intensiva

*27 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 9.405 (+645)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 123.307 (+700)

Deceduti: 4.552 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.186

Asl2 1.375

Asl3 3.507

Asl4 810

Asl5 1.231

Totale 8.109

Dati vaccinazioni 25/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.830.062

Somministrati: 2.763.243

Percentuale: 98%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni