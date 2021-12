Tutti gli appuntamenti e manifestazioni d1 sabato 25 e domenica 26 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 25 DICEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi

12.30. Pranzo di Natale con animazione musicale a cura di Freddy Colt. Ristorante Buca Cena, Via Campo Golf 59, info e prenotazioni 0184 557442 (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)



IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

9.30. Santa messa di Natale a Sant’Ampelio + alle 11 e alle 18 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)

TAGGIA ARMA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA



10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



15.00 & 17.30. ‘Grand Cirque de Noël’: spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare, fino al 2 gennaio (più info)





DOMENICA 26 DICEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi

14.00. Per ‘Natale alla Pigna’, ‘Pace maker nel centro storico di Sanremo’: giochi di ruolo nei vicoli e nelle piazze della Pigna (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

16.30. ‘Visioni D’Incanto’: Spettacolo per bambini del Teatro dei mille colori in Piazza Colombo

17.00. Marching band ‘Marchin’ Lambretta Bros’ per le vie e piazze cittadine

IMPERIA

9.00. Da Caravonica per la strada Regia: escursione accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio Pump Truck vicino alla stazione di Imperia, info 337 1066940

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

21.00. Intrattenimento dialettale in costume, a cura della Cumpagnia d’i Ventemigliusi. Teatro Comunale

BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

15.00-19.00. Animazione ‘Giochi di una volta’, una esperienza con eventi dedicati al gioco tradizionale per grandi e piccoli. Centro città, info 335 8371656

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



21.00. ‘Foegu du Bambin’: tradizionale ‘falò’ di Natale davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso (fino al 6 gennaio)

21.00. Per la Stagione Teatrale 2021/2022, spettacolo ‘Quello che parla strano’ di e con Maurizio Lastrico. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso a pagamento (20 euro) con prenotazione obbligatoria, info 0184 544633



OSPEDALETTI

15.30. ‘Concerto di Natale’: concerto a cura della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Piazza IV Novembre



TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA

10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

16.00. Rassegna natalizia per bambini e famiglie con animazione itinerante. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. Sfilata di Babbo Natale in Piazza Torre Santa Maria + Sfilata di Babbo Natale a terra e in mare a cura di Top Kayak

CERVO



10.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)

17.30. Recital di pianoforte del Maestro Andrea Bacchetti con musiche di Bach, Mozart, Liszt, Chopin e Rossini. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

NICE

10.45, 14.00 & 16.30. ‘Grand Cirque de Noël’: spettacoli circense del circo Medrano. Min D'Azur, Marche Gare, fino al 2 gennaio (più info)

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



15.00. ‘Don Chisciotte’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Ballet Nice Méditerranée. Coreografia di Éric Vu-An Musica Ludwig Minkus. Con l'Orchestra Filarmonica di Nizza diretta da Léonard Ganvert. Con l'eccezionale partecipazione di Éric Vu-An. Opera Nice Côte d'Azur (più info)

