Pallacanestro: un po' di riposo per il Ventimiglia Basket, messaggio di auguri in attesa del 2022

Il bilancio di questo trimestre di lavoro è davvero positivo, più di ottanta bambini del minibasket che di divertono belli uniti, nonostante le quarantene che ogni tanto li decimano, ma danno carica e volontà a tutti per riprendere la normalità che ancora non c'è.

In questi giorni di festa il Ventimiglia Basket si riposa, poco ma si riposa. Gli allenamenti degli esordienti e delle under maschili e femminili (in collaborazione con gli amici della RaNaBo) riprendenderanno il 27 dicembre.

Le squadre under 16 e 17 ed under 17 femminile lavorano in palestra quotidianamente e i risultati ci sono. Il 2022 si prospetta come un' annata ricca di progetti e sfide per dare un colpo forte a questo virus.

"Noi siamo pronti - dicono dal Ventimiglia Basket - allacciate le cinture che il mondo della palla a spicchi intemelia vi sorprenderà. Auguriamo a tutte le famiglie dei nostri tesserati e non un Sereno Natale ed un Felice anno nuovo, ricchi di salute e serenità".