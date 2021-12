Nuoto: un argento e tre bronzi ai campionati Juniores francesi per l'italo-monegasca Giulia Viacava

La nuotatrice italo-monegasca Giulia Viacava, classe 2006, ha ottenuto importanti risultati ai Campionati Juniores Francesi conquistando un argento e tre bronzi. L’atleta, con un passato nella Rari Nantes Imperia, gareggia per la Genova Nuoto nelle competizioni italiane mentre indossa la cuffia della AS Monaco Natation per gli eventi transalpini.

Ai recenti Campionati Juniores Francesi, riguardanti gli atleti nati nel 2006 e nel 2007, svoltisi a Massy ha ottenuto l’argento nei 200 Dorso, stampando un ottimo 2:15:90. I tre bronzi sono arrivati nei 100 Stile Libero (00:57:13), nei 200 Misti (02:20: 26), nei 400 Misti (04:56: 54).

Calendario ricco per la giovane Viacava che ha disputato le finali A dei 100 Dorso (giungendo quarta) e dei 200 Farfalla (settima); oltre alle finali B dei 50 Dorso e dei 50 Stile Libero.