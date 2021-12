Brazilian JiuJitsu, grande successo per l'Open Mat di beneficenza! La soddisfazione della Tribe che donerà l'incasso all'AIRC

Nel pomeriggio di sabato 18 Dicembre, presso i locali dell'asd Infinity / Tribe JiuJitsu Imperia si è svolto l' Open Mat di beneficenza.

La kermesse è stata organizzata dalla stessa Tribe Imperia in collaborazione con l'associazione Ippocedro. Durante l'evento sono stati raccolti 500 euro e donati alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Cogliamo l'occasione per augurare un felice Natale, ricordando che gli allenamenti della Tribe JiuJitsu Imperia non si fermeranno neanche nel periodo delle festività per prepararsi al meglio ai prossimi Campionati Europei di febbraio 2022.

L'organizzatore Niccolò De Paolo ha commentato:" Siamo tutti davvero soddisfatti! E' stata una bellissima giornata di sport e beneficenza, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Abbiamo cercato di dare una mano con un piccolo gesto: un bel modo per scambiarsi gli auguri."