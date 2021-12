Vallecrosia: i ringraziamenti dell'associazione Bethel all'Amministrazione Comunale

"Buon Natale a tutti. Oggi la Nostra associazione Bethel odv ha aggiunto un altro tassello d'amore e solidarietà verso le famiglie bisognose. Non a caso abbiamo scelto questo giorno, che ormai da diverso tempo (da quando si è abbattuta la falce del Covid-19 su di noi) da molte persone viene trascorso in totale solitudine, per proteggere i propri cari ed i soggetti più fragili. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dare 'una occhiata di Sole' anche a queste persone tramite la fattiva collaborazione del Comune di Vallecrosia, dell'assessore ai Servizi sociali Marilena Piardi e della dottoressa Bono, sempre molto attente a questi dettagli.



Per Bethel odv



Enrico Amalberti

Responsabile banco alimentare".