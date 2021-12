Taggia: mamma sola con tre figli resta senza lavoro, ora vive senza gas e luce e rischia lo sfratto sommersa dai debiti

Natale è il momento della famiglia, del calore domestico, della condivisione e della gioia. Per chi ha tutto. C’è chi, invece, si avvicina alle feste in situazioni lontane dall’immaginabile, in condizioni precarie e senza i minimi servizi per vivere dignitosamente.

Da Taggia arriva alla nostra redazione la storia di una mamma (che, comprensibilmente, tuteleremo con l’anonimato) rimasta sola, con tre figli, in una casa senza luce e gas e con uno sfratto imminente per morosità. La donna ha sempre lavorato, prima come aiuto cuoca e poi come badante, e non si è mai sottratta alla fatica per guadagnarsi da vivere. Ma ora, complici anche le difficoltà della pandemia, è rimasta senza niente e con un debito di oltre 2.400 euro.

Entrata inizialmente in un percorso con il “Miracolo della Vita” di Taggia, fino al 2018 ha avuto un percorso di accompagnamento. Ha sempre mantenuto un rapporto di fiducia con le strutture, anche con momenti ludici per i suoi tre bimbi oltre al sostegno di un educatore.



Restano, di fondo, le gravi difficoltà economiche e, senza qualche aiuto, è impossibile ricominciare. Si è sempre impegnata alla ricerca di un lavoro ma il momento non è semplice, i figli crescono e, insieme a loro, anche le difficoltà quotidiane. Ultimamente, proprio per via delle precarie condizioni domestiche, le è stata data la possibilità di appoggio al “Centro Aiuto alla Vita” di Taggia. Ma serve qualcosa di più per dare a lei e ai suoi figli una seconda possibilità.

Chi volesse contribuire può contattare il “Centro Aiuto alla Vita” al numero 349 6335712.