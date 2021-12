Sempre presenti e collaborativi nella solidarietà i soci del lions club Sanremo Matutia (foto)

I soci del Lions Club Sanremo Matutia in data 21 u.s. si sono scambiati gli auguri per le prossime festività a Villa Nobel ed i componenti del Consiglio Direttivo hanno organizzato per la serata una simpatica lotteria con prestigiosi premi che hanno rallegrato gli animi creando un clima molto natalizio.

Erano graditi ospiti il Pres del Lion club Sanremo Host Giancarlo Buschiazzo con la moglie Giannina e presenti numerosi amici tra i quali Maurizio Caridi con sua moglie Silvia, la prof. Zanon, la signora G. Negro col marito Cazzaro Fabio, il dottor Trapani con la moglie, il socio del Lions club Torino Cittadella Sergio Bonetta e naturalmente Il presidente del club Gianni Ostanel con la moglie Mirella.

Dopo la cena curata nel dettaglio dalla cerimoniera Rosangela Bracco, Ostanel ha rivolto un augurio ai presenti auspicando nuovi importanti services, ha ringraziato i soci impegnati nell'ottima riuscita della serata e quelli che finora hanno collaborato nella solidarietà. Ha poi auspicato un desiderio comune: che il nuovo anno ci regali serenità e la scomparsa di questa pericolosa epidemia che ci sta affliggendo da mesi!!!Ha infine annunciato che il Concerto programmato per il 17 dicembre e da noi sponsorizzato con altri club del territorio a favore dell’A.N.F.F.A.S. sarà procrastinato a scopi cautelativi forse al 29 dicembre.





Mercoledì 22 u.s. una delegazione di soci tra i quali il Pres. Gianni Ostanel, accompagnato dalla Past Pres. Sara Muia, dalla cerimoniera Rosangela Bracco e dall’addetto stampa MLuisa Ballestra si sono recati alla caserma dei vigili del fuoco per porgere un augurio di Buon Natale che nel corso degli anni è diventato un piacevole appuntamento.

Ci hanno ricevuti: Giorgia Podestà, Davide Gualtieri e Romeo Alessandro che riconoscenti dei doni posti sotto il loro albero hanno ringraziato i soci del Matutia ed il Dott. Giovanni Galosso, medico di base – studi associati di Sanremo per la tangibile generosità.

Un altro evento che si è potuto organizzare (l’11 dicembre) dopo due anni, pur sempre con i serrati controlli sanitari anti Covid è il Torneo di Burraco effettuato a Villa Maria e curato dall’O.D. MLuisa Ballestra, i cui contributi dei 44 partecipanti sono stati devoluti alla Fondazione LCIF a favore della ricerca e cura del diabete. Si è ringraziato il Presidente, la tesoriera, la segretaria e numerosi soci per i premi messi in palio e che hanno richiamato numerosi giocatori.













Addetto stampa MLuisa Ballestra