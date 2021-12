Ventimiglia: saluto romano in Consiglio, l'Aned chiede le dimissioni di Isnard ed è pronta a manifestare

L’associazione Aned di Savona e Imperia chiede anche l'intervento del Prefetto e della Procura della Repubblica per vagliare sul reato di ‘apologia del fascismo’, contro il consigliere di Ventimiglia Bartolomeo Isnardi dopo i fatti di lunedì sera.

La stessa associazione ha anche chiesto al Sindaco Scullino di fare dimettere il consigliere comunale che, durante la seduta del consiglio comunale, ha eseguito il saluto romano.

“L'Articolo 54 della nostra Costituzione – evidenzia l’Aneda - che è nata dalla ‘Lotta di Liberazione’ ed è antifascista recita testualmente ‘chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge’. Dopo i fatti di Cogoleto e con il rialzarsi dei rigurgiti neofascisti anche all'interno delle Istituzioni, certi atteggiamenti non sono più accettabili e devono essere puniti come prevede la legge Scelba”.

“Riteniamo l'atteggiamento del consigliere comunale Isnardi – termina l’Aned - vergognoso e irresponsabile e tale soggetto non può più essere rappresentante in consiglio comunale. Chiediamo che il Sindaco, la giunta e il consiglio comunale tutto si dissocino e stigmatizzino il comportamento inaccettabile del consigliere. Se accertato dagli organi competenti il consigliere comunale non si sarà dimesso, l'Aned insieme all'Anpi e alle organizzazioni antifasciste sono pronte ad organizzare una manifestazione di fronte alla sede comunale per ribadire che il fascismo e il nazismo sono stati responsabili dei peggiori crimini del XX secolo e chi oggi vuole scimmiottare quegli ideali troverà la nostra ferma opposizione di tutti i democratici e gli antifascisti”.