Sanremo: il gruppo matuziano di Fratelli D’Italia soddisfatto per il lavoro svolto nel 2021

"Al termine di questo anno contraddistinto da preoccupazioni ed incertezze possiamo essere fieri che il gruppo Fratelli D’Italia Sanremo ed il suo Consiglio Direttivo, presieduto da Antonino Consiglio, è sempre stato vicino al cittadino e pronto ad ascoltare ogni sua problematica.



Con il contributo del Consigliere Comunale Luca Lombardi e dei nostri dipartimenti tematici il Gruppo Fratelli D’Italia Sanremo ha costantemente lavorato per evidenziare alla pubblica amministrazione le problematiche della nostra città e per portare idee e proposte al fine di soddisfare, in primis, le esigenze del cittadino ed anche le aspettative di chi ha creduto in noi e di chi in futuro continuerà a farci crescere. Un particolare ringraziamento va all’Assessore Regionale Gianni Berrino per l’esemplare lavoro svolto per il nostro territorio unitamente alla Consigliera Regionale Veronica Russo e non può mancare un augurio di buon lavoro alla neo eletta consigliera Provinciale Emanuela Sasso. Con l’occasione porgiamo ai nostri iscritti ed alla cittadinanza i migliori auguri per le festività Natalizie.



Il Coordinatore Antonino Consiglio".