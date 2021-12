"I lavoratori prendono atto dell’interesse della proprietà di intervenire attivamente sui tavoli di trattativa che si sono arenati nei giorni scorsi"

Così, Slc-Cgil Fisascat-Cisl Snalc-Cisal, intervengono in seguito all’assemblea retribuita del reparto giochi del Casinò di Sanremo che si è tenuta in data odierna. "ora, attendono la riunione del 30 dicembre. per poter avere risposte definitive, avendo formulato diverse proposte" - aggiungono.